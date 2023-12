Vigili del fuoco al lavoro presso l’azienda agricola ‘Verde Oro’ in via Fratta a Canevare di Fanano, per un incendio che nel pomeriggio ha intaccato inizialmente uno stabile dove erano presenti numerosi vitellini, e si è poi propagato alla stalla con con all’interno circa 400 capi di bovini. Sul posto si sono recate due squadre dei Vigili del fuoco volontari di Fanano con APS, ABP e modulo con motopompa, Pavullo con APS e ABP, Vignola con APS e ABP, volontari di Pievepelago, l’autoscala della sede centrale e il funzionario di guardia. Alle 18:00 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, 118, carabinieri e polizia locale.

AGGIORNAMENTO

L’incendio sembra essere partito da una piccola stalla dove erano custoditi i vitellini, che purtroppo non hanno avuto scampo: cincirca 25 capi morti.

L’incendio si è poi propagato ad una stalla più grande, la cui parte centrale di circa 200 metri quadri è crollata in seguito, dove erano ospitate circa 400 mucche, tutte tratte in salvo dai Vigili del fuoco e ora in fase di trasporto verso altre stalle del comprensorio, vista l’inagibilità della struttura.