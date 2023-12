Lunedì prossimo 11 dicembre, alle ore 15 presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna, si terrà la cerimonia di consegna all’azienda AUSL di Bologna di un ecografo pediatrico acquistato grazie ad una raccolta fondi promossa dall’associazione “Andromeda” – Sezione di Bologna con la campagna “Un ecografo per amico”, realizzata in collaborazione con VOLABO – centro servizi per il volontariato della città metropolitana – e patrocinata dal Comune di Bologna – quartiere Porto Saragozza – , dal Servizio Sanitario Regionale e dal Resto del Carlino. La cerimonia si svolgerà alla presenza degli ospiti dell’Associazione e del Viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

“C’è voluto un po’ di tempo, anche perché nel frattempo abbiamo vissuto una pandemia dagli effetti devastanti, ma il grande giorno della consegna all’AUSL di Bologna dell’ecografo pediatrico Siemens è arrivato – dichiara il Presidente dell’Associazione Andromeda, Dott. Enrico Paolo Raia – grazie al contributo di Aziende, Organizzazioni di volontariato, Cittadini e Volontari che non hanno smesso di credere che fosse possibile donare uno strumento funzionale a migliorare il tempo e la qualità della cura dei bambini che arrivano in pronto soccorso o sono ricoverati in ospedale”.