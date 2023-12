Domani, venerdì 8 dicembre, come tradizione, inizia ufficialmente il periodo natalizio in città con una serie di appuntamenti, da mattina a sera, che coinvolgeranno tutta Sassuolo.

Si inizierà già la mattina, al Castello di Montegibbio, con la settima edizione dei tradizionali Mercatini di Natale Solidale.

La giornata, che si svolgerà tra rievocazioni storiche, musica, buon cibo e tante attività per grandi e piccini, è dedicata alle associazioni del territorio che avranno la possibilità di farsi conoscere e raccogliere fondi con la vendita di prodotti homemade.

Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare il Castello di Montegibbio con una visita guidata.

Quest’anno il ricavato della giornata del Circolo Boschetti e della Parrocchia verrà donato all’orfanotrofio Casa della Divina Provvidenza per le giovani in Ayos Camerun.

A partire dalle ore 9,30, poi, il Circolo Alete Pagliani, con la partecipazione degli alunni e dei docenti della Scuola Primaria Caduti per la Libertà, inaugura il Presepe: cori natalizi, taglio del nastro, benedizione e un rinfresco. A seguire vendita torte e lavoretti creati dai bambini.

Alle ore 16,30 lo spettacolo di apertura di “Sassuolo on Ice” in piazzale Della Rosa con un’esibizione di danza di pattinatori sul ghiaccio direttamente dalla Scuola Polisportiva di Fanano.

Alle ore 17,15 si tornerà in piazza Garibaldi per la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero e nelle luci della piazza. All’evento parteciperanno le delegazioni del Sassuolo Calcio Maschile e Femminile per uno scambio di auguri e la possibilità di incontrare le atlete e gli atleti presso lo store ufficiale del Sassuolo Calcio per una sessione di autografi e foto.