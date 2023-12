Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività nell’ambito del piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 10:00 di lunedì 11 alle 22:00 di martedì 12 dicembre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: sulla A14 Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro; sulla A13 Bologna-Padova: Bologna Arcoveggio.