Perché non mettere Modena nel pacchetto regalo sotto l’albero di Natale? È una delle idee di promozione turistica che propone il portale Visitmodena.it: una Gift card, con un valore a partire da 10 euro, per donare una o più esperienze che si possono prenotare direttamente dal sito: dalla visita guidata alla Ghirlandina nel sito Unesco, con piazza Grande e Duomo, alle Sale storiche del Palazzo comunale o all’Acetaia, fino a Palazzo Ducale, alla Casa museo Luciano Pavarotti, al tour dei sapere e dei sapori in centro storico o a uno dei musei dedicati ai motori che fanno parte del circuito della Motor Valley. La Gift card è valida fino alla fine del 2024.

Nel frattempo, è stata lanciata dal Comune di Modena anche una nuova campagna digitale per promuovere le tante iniziative che accompagnano le festività natalizie e il Capodanno con l’evento caratterizzato dal caleidoscopio multimediale di luce e musica in anteprima mondiale proposto dall’artista Robert Henke in piazza Sant’Agostino. E la campagna è caratterizzata, appunto, da fasci di luce e scritte, con la M del logo Visit Modena che si illumina di un bagliore bianco freddo Immagini rappresentative delle diverse anime del territorio modenese elaborate con linee di neon. Tre diversi range di colore, sui toni del bordeaux, ciano e verde acqua – colori istituzionali del marchio Visit Modena – a identificare in modo riconoscibile altrettante proposte.

“Trasformare Modena in una destinazione privilegiata durante le festività, attraendo visitatori provenienti da diverse regioni italiane” è l’obiettivo della campagna, promossa dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena, in collaborazione con Modenatur, Dmo del territorio modenese, e realizzata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki.

L’evento di Capodanno, la promozione dei pacchetti che combinano soggiorno ed esperienze nel territorio durante le festività sono i messaggi chiave intorno a cui ruota la campagna digitale, che trova il suo punto focale nella landing page tematica su visitmodena.it (https://www.visitmodena.it/it/capodanno). Qui il visitatore può trovare raccolta in un unico luogo l’offerta completa per il Capodanno a Modena, le esperienze da vivere nel periodo festivo, le informazioni sugli eventi e anche la proposta “Regala Modena” con Gift card che consentono al destinatario di prenotare una o più esperienze presenti sul portale.

“La landing page – spiegano i promotori – è il punto di atterraggio di tutte le campagne digitali e di social media marketing, declinate sulle piattaforme Meta e Google Ads con annunci profilati per caratteristiche anagrafiche, interessi e geolocalizzazione. Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino sono le principali regioni target, per proporre gli short break durante le festività”.

Con questa campagna Modena, città creativa dell’Unesco per le Media Arts, si presenta così come destinazione in grado di ispirare, emozionare e coinvolgere i turisti nel periodo più magico dell’anno. Il calendario completo degli eventi, delle iniziative e delle offerte è consultabile su visitmodena.it.