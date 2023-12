Nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti al mattino sul settore centro-orientale, dove potranno essere associati a deboli precipitazioni; attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio, con un buon grado di soleggiamento; visibilità ridotta per la presenza di foschie sulle aree di pianura e su quelle vallive al mattino e nelle ore serali.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 1 e 4 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime in aumento, con valori tra 8 e 11 gradi. Venti diretti dai quadranti meridionali e associati a temporanei rinforzi di raffica sui rilievi; deboli occidentali in pianura. Mare mosso al largo e poco mosso sotto costa.

(Arpae)