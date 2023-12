Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro.

******

Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Padova/Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia, per poi immettersi sulla A13 verso Bologna.