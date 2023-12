È un Teatro Duse sold out quello che attende l’arrivo (martedì 12 dicembre alle 21) di Patti Smith a Bologna. La ‘sacerdotessa del rock’ sarà in concerto sullo storico palcoscenico di Via Cartoleria il 12 dicembre per la tappa in città del suo A Tour of Italian Days, che accompagna la pubblicazione del libro A Book of Days, edito da Bompiani e già bestseller in tutto il mondo.

Il live sarà un’occasione speciale per ascoltare in veste inedita i brani iconici che hanno consacrato la figura istrionica di Patti Smith nel firmamento della scena mondiale musicale, letteraria e artistica del Ventesimo e del Ventunesimo secolo. In un vincente mix tra passato e presente, capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature, il concerto vedrà musica e immagini affiancate in un ammaliante dialogo tra canzoni e fotografie tratte dal libro, secondo lo sguardo personale e in costante evoluzione dell’archivio di polaroid di Patti Smith.