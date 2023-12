Sorpreso in atteggiamento sospetto all’interno di un centro commerciale, ha cercato di eludere il controllo dei Carabinieri impegnati in un servizio di pattuglia per la prevenzione dei reati, sbracciando e cercando di divincolarsi con violenza nel tentativo di darsi alla fuga.

Fermato e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta nel mercato locale dello spaccio.

L’interessato è stato così tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.