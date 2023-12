La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà una cittadina italiana di 28 anni per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Alle ore 3.00 di questa mattina, personale della Squadra Volante, nel corso di un posto di controllo in via Emilia Est, ha intimato l’alt ad una autovettura che procedeva a velocità sostenuta, zigzagando pericolosamente. Dal momento che il veicolo non si era fermato, gli agenti lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo lungo la tangenziale Pasternak.

Alla guida vi era appunto la 28enne, in evidente stato di alterazione psico fisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche. Sottoposta a prova alcotest, la stessa è risultata avere un tasso pari a 1,82 g/L, superiore a quello consentito.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca e nei confronti dell’indagata sono state elevate anche sanzioni per violazione al codice della strada, non avendo ottemperato all’alt intimato dagli agenti e per circolazione a velocità non commisurata alle condizioni ambientali.