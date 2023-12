Anche nell’ultimo fine settimana prima del Natale sono tante le iniziative in programma a Castelfranco Emilia e nelle frazioni, organizzate dall’amministrazione comunale con il contributo di oltre 20 associazioni del territorio.

Sabato 16 dicembre si inizia già alle 10.30, alla Biblioteca Comunale “Lea Garofalo”, con “Racconti sotto l’albero”, letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, si spazia dall’animazione per bambini nel Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi, al Concerto della Banda di Manzolino, in Piazza Aldo Moro, che alle 16.30 si sposta a Recovato. Sempre alle 16.30, alla Parrocchia di Cavazzona si tiene Storiombola, la tombola dove si vincono storie, a cura del’associazione Dynamis in collaborazione con “La valigia del cantastorie” mentre alla Piumateca si faranno letture animate per bambini 3-7 anni.

La giornata si chiude con il concerto dei maestri campanari, alle 18 nella Chiesa di Riolo, la sfilata di Natale dei trattori, alle 19 a Manzolino, lo spettacolo Balella sulla vita di Gabriella Degli Esposti, alle 20.30 al Teatro Dadà e il Concerto di Natale del Coro di Sant’Agata, alle 21 nella Chiesa di Manzolino.

La domenica si riparte dai maestri campanari, in concerto alle 9 alla Chiesa di Recovato e si passa alle 11 al Family Show “Il Viaggio del Principe Schiaccianoci” nel Villaggio di Natale in piazza Garibaldi. Alle ore 11.00, alla Chiesa di Panzano, è in programma la festa dei bambini del catechismo, con mercatino e arrivo in moto di Babbo Natale. Dalle 11.30 alle 17, è grande festa di Natale a Cavazzona, con stand gastronomico, animazione e giochi itineranti per bambini, musiche e balli swing, boogie e rock’n roll per i più grandi con la Cavazzona Winter Edition Special 50’s, arrivo di Babbo Natale e spettacolo di bolle di sapone giganti. Dalle ore 15.00 animazione per bambini nel Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi.

I riflettori saranno poi puntati sul Concerto Gospel che si terrà, alle 17.00, in Corso Martiri, a fianco della Chiesa S.Maria Assunta e in caso di maltempo all’interno della Chiesa di S. Giacomo. A fargli da cornice è prevista, già dalle 16, l’iniziativa per bambini al Museo civico archeologico Simonini: “Aspettando il Natale..al museo” e lo spettacolo di prosa e cantato “Anche quest’anno è già Natale”, a cura dell’Associazione Artisti del Sabato.

A chiudere le iniziative della domenica saranno il Concerto di Natale del coro di S.Giacomo, alle 17.30 nella Chiesa di Piumazzo e lo spettacolo “Magic Christmas”, a cura della Polisportiva Castelfranco Emilia, alle 20.30 al Teatro Dadà.

Come sempre, fino all’Epifania, si potrà pattinare sul ghiaccio, nella pista davanti al Municipio.