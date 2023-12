Sono stati oltre 600 i veicoli controllati dagli operatori delle Polizie locali della provincia di Modena durante il pomeriggio di controlli congiunti per la sicurezza stradale che si è svolto mercoledì 13 dicembre con il coordinamento del Comando di Modena.

Nel dettaglio sono stati 14 i Corpi coinvolti e 49 i posti di controllo realizzati su strade urbane e di grande scorrimento dell’intero territorio provinciale. All’attività hanno infatti partecipato le Polizie locali di Modena, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo, Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Mirandola, Cavezzo e delle Unioni di Terre d’Argine, Terre di Castelli, del Sorbara, del Frignano e Comuni Modenesi Area nord.

La Sala operativa del Comando di via Galilei ha inoltre funzionato a supporto di tutte le pattuglie in servizio tramite l’utilizzo di un unico canale radio dedicato.

Sul totale dei 608 veicoli controllati sono complessivamente 133 le violazioni accertate di cui addirittura 44 per mancanza di copertura assicurativa, una violazione amministrativa che comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, una sanzione di 866 euro e il sequestro del veicolo che non essendo assicurato non può circolare sulle strade. Per questo tipo di controlli gli operatori di Polizia locale si sono serviti anche di Targa System collegati alle telecamere dei varchi elettronici connessi al Sistema Nazionale di Controllo Targhe e Transiti.

È quanto accaduto, per esempio, al posto di controllo di Modena su via Emilia ovest nei pressi di Cittanova. Tra i sanzionati per mancanza di assicurazione, c’è un automobilista 80enne alla guida di una Fiat Panda intercettata dal varco collocato sulla rotatoria di Emilia ovest/strada Marzaglia. L’anziano conducente, alla vista della pattuglia ha cercato di eludere il controllo con una repentina svolta, ma si è trovato in una strada chiusa ed è stato facilmente raggiunto dagli operatori. Per lui, che guidava un veicolo non assicurato e nemmeno revisionato, sono scattati sanzione, decurtazione di punti e sequestro dell’auto.

Non era invece nemmeno titolare di patente di guida, il conducente di uno scooter di grossa cilindrata che circolava privo di assicurazione e senza revisione. L’uomo, un 54enne di Napoli, è stato fermato dagli operatori di Modena al posto di controllo su via Emilia ovest, nei pressi di via Zanfi. La guida senza aver conseguito la patente ha comportato (trattandosi di prima violazione) una sanzione amministrativa di 5.100 euro, mentre lo scooter è stato sequestrato per la mancanza di copertura assicurativa.

Nel bilancio delle sanzioni elevate dagli operatori delle Polizie locali che hanno partecipato ai controlli congiunti ci sono anche 13 infrazioni per veicoli non revisionati (in questo caso il veicolo è sospeso dalla circolazione fino al giorno della revisione) e altri 13 verbali per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Infine, tre conducenti sono stati fermati e sanzionati per guida in stato di ebbrezza.

L’attività di controlli congiunti è infatti finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale attraverso un potenziamento del controllo volto a contrastare comportamenti particolarmente pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada, come la guida in stato di ebbrezza e l’uso del telefono cellulare alla guida, oltre che a verificare il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e la regolarità dei mezzi in circolazione in merito a copertura assicurativa e revisione.