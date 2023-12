ROMA (ITALPRESS) – “Oggi DSV si coniuga nel panorama nazionale come un operatore logistico molto attento ai parametri della sostenibilità. Auspichiamo un futuro più sostenibile nel nostro settore, offrendo soluzioni di logistica avanzata sia per i magazzini che per i trasporti. Tutti i giorni cerchiamo soluzioni innovative sullo stoccaggio e sull’automazione, a prescindere dal luogo e dai clienti con cui operiamo, e lavoriamo tutti giorni in modo costante per ambire a standard qualitativi e di sostenibilità sempre più stringenti”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress Davide Uracchi, manager director di DSV Solution, azienda di logistica e trasporto con oltre 1.200 collaboratori e 14 aree logistiche: “Oggi DSV offre ai propri clienti soluzioni di logistica avanzate che coniugano innovazione e un occhio attento ai progetti sostenibilità. Offriamo ai nostri clienti soluzioni green per la logistica, che vanno dal controllo delle emissioni fino alla compensazione della CO2 – ha raccontato – Ci proponiamo quotidianamente di proporre soluzioni innovative verso un mercato sempre più maturo nei confronti dei concetti della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, per questo abbiamo promosso la sustainable warehouse, una serie di iniziative che coniugate tra loro possono fornire un approccio e un’attenzione sempre maggiore verso il concetto sostenibilità”.

L’ultimo progetto è quello del DSV Fulfilment Factory, il magazzino automatizzato che sorgerà fra pochi mesi a Milano: “E’ un magazzino con un forte approccio votato all’innovazione, il principale elemento distintivo del plant sarà la presenza di un autostore – ha spiegato Uracchi – Si tratta di un sistema di stoccaggio e movimentazione merce tra i più efficienti e moderni sul mercato, che permette di raggiungere standard qualitativi e produttivi di eccellenza rispetto a quelli tradizionali. Minori impieghi di spazio, di risorse, con robot che girano anche di notte e a luci spente, permettono così di raggiungere standard qualitativi e di efficienza operativa straordinari”. E sul boom dell’e-commerce: “E’ un settore che sta cambiando il footprint delle aziende del mercato logistico, oggi soluzioni come quella che adotteremo a Milano permettono ai nostri clienti di approcciarsi al mercato della logistica in modo assolutamente innovativo – ha aggiunto – Saremo il primo operatore logistico in Italia che usa questa soluzione in una logica multi-user, offriamo ai clienti la possibilità di salire a bordo del progetto senza dover fare per forza loro l’investimento”.

Infine, sulla recente partecipazione a CEO for Life per le iniziative in termini di sostenibilità: “Rispecchia assolutamente lo spirito del gruppo DSV nel mondo, che si propone di trovare in maniera sempre più challenging soluzioni logistiche innovative nel rispetto dell’ambiente. CEO for Life è una community a cui abbiamo aderito con piacere quando ci hanno proposto la partecipazione a questa bellissima iniziativa – ha concluso – Automazione per noi non significa solo tecnologia, ma coniugare efficienza e sostenibilità”.

