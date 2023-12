Il mondo del lavoro è cambiato in modo molto profondo nel corso degli ultimi anni. L’avvento della tecnologia e l’abbattimento delle distanze grazie alle possibilità offerte dalla rete rappresentano soltanto alcuni dei fattori che hanno spinto le aziende verso una nuova spinta sensibilizzante. Oggi, infatti, sono sempre di più le imprese che mettono al centro la felicità e il benessere dei loro dipendenti, comprendendone l’importanza in quanto forza motrice nell’operato quotidiano e nelle varie operazioni che si compiono per poter rimanere rilevanti sul mercato e spiccare nella pletora dei competitor.

Questo ha portato con sé una riconsiderazione generale non soltanto dell’ambiente di lavoro, ma anche del modo in cui ci si rapporta col proprio team operativo, tra eventi di team building, giornate di formazione e investimenti sul singolo per valorizzare il lavoro del gruppo. Inoltre, quando si arriva in prossimità delle feste natalizie è uso comune all’interno di un’azienda che i titolari regalino dei doni – che possono essere di vario genere, dai gadget aziendali personalizzati ai cesti gastronomici – ai propri dipendenti e collaboratori in segno di ringraziamento per il lavoro svolto durante l’anno.

Possono essere diverse, infatti, le iniziative che un’azienda può organizzare in vista del Natale, una festività sempre sentita nel mondo del lavoro, ma che oggi più che mai – alla luce dei presupposti precedentemente menzionati – risulta ancor più importante. Con l’avvicinarsi del Natale, dunque, è importante pensare alle idee regalo e ai possibili doni da rivolgere a collaboratori, clienti e fornitori, visto che queste festività rappresentano un’occasione preziosa per poter premiare il proprio team di lavoro.

È chiaro che, fare dei regali di Natale che possano essere apprezzati significhi prendere in conto specifici fattori e compiere delle scelte ottimizzate sia dal punto di vista economico che funzionale. Quando si parla di regali ai propri dipendenti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per questo motivo, abbiamo stilato una lista con alcune possibili soluzioni per andare sul sicuro.

Prodotti di cartoleria

Una prima soluzione che sicuramente desterà il consenso dei propri dipendenti è regalare prodotti di cartoleria e cancelleria, soprattutto se personalizzati con il nome del destinatario e, magari, i loghi dell’azienda. Si può trattare di oggetti utilizzabili tranquillamente anche in casa e che, talvolta, possono assumere anche un certo prestigio. Tra le idee regalo appartenenti a questa categoria più gettonate spiccano sicuramente le agende, ideali per organizzare la propria settimana lavorativa al meglio grazie ai loro design ottimizzati e creativi. Inoltre, sono molto apprezzate anche le penne personalizzate e i kit di cancelleria.

Prodotti alimentari

Un’altra scelta molto comune, ma non per questo da scartare, è quella di regalare prodotti alimentari ai propri collaboratori e dipendenti in vista delle festività natalizie. Si sa, del resto, che le celebrazioni invernali rappresentano l’occasione migliore per gustare del buon cibo in compagnia della propria famiglia. Per questo motivo, può essere un’ottima scelta porgere questa tipologia di doni, anche quando le imprese in questione gravitano intorno al settore alimentare. Inoltre, spesso si regalano prodotti tipici di specifiche regioni, panettoni artigianali o altri dolci natalizi o intere composizioni sotto forma di cesti natalizi, all’interno dei quali trovare prelibatezze in tema con il Natale. Insomma, le possibilità sono tante e sempre apprezzate, soprattutto dagli amanti della buona tavola.

Accessori tech

Infine, una delle categorie che si sta facendo sempre più spazio tra le idee regalo che le aziende destinano ai collaboratori, è quella degli accessori tech, soprattutto per pc e tablet. Questi regali si rivelano estremamente utili durante tutto l’anno, per lo svolgimento delle mansioni più disparate. Di solito, le imprese preferiscono oggetti come chiavette usb, borse per conservare computer e tablet o power bank personalizzati.