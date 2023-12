Due nuove aree sportive attrezzate sono state deliberate dalla Giunta nei parchi pubblici rispettivamente di Cortile e San Marino: si tratta di area per il benessere degli adulti, utilizzabili eventualmente anche da utenti con limitazioni motorie o sensoriali. La stessa deliberazione prevede anche la manutenzione straordinaria di alcune aree ludiche già esistenti in aree verdi, parchi e giardini del Comune, «anche tramite la sostituzione integrale di tali manufatti, ove necessario»: la spesa complessiva sarà di 50mila euro.

Le nuove aree attrezzate renderanno “parchi inclusivi” quello di via Chiesa a Cortile e quello di traversa San Lorenzo a San Marino.

I tempi di realizzazione, comprensive della manutenzione straordinaria delle altre aree, sono stimati in 120 giorni a partire dall’inizio lavori, che salvo contrattempi si prevede entro la fine di gennaio.

Sottolinea Andrea Artioli, assessore a Sport e Patrimonio Verde: «Prosegue il progetto per rendere più fruibili gli spazi verdi pubblici in tutto il territorio comunale, e con questo atto abbiamo approvato il posizionamento di attrezzature per esercizi sportivi a corpo libero in altre due frazioni del territorio».