Un Babbo Natale speciale ha visitato oggi la Neonatologia, la Pediatria, l’Oncoematologia Pediatrica e la Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Modena. Non un simpatico vecchietto con la slitta ma un Babbo Natale in divisa da Carabiniere che ha consegnato i giocattoli nei corridoi addobbati a festa, accompagnato da una piccola delegazione in uniforme.

Emozionatissimi i bambini che hanno accolto gli ospiti con grandi sorrisi e occhi pieni di meraviglia.

La delegazione dei Carabinieri di Modena, guidata dal Tenente Giuseppe Calì e dal

Luogotenente c.s. Giuseppe Rago è stata accolta dal Direttore Generale dell’AOU di

Modena, Claudio Vagnini, dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Lorenzo

Iughetti, dal Direttore della Chirurgia Pediatria, Pier Luca Ceccarelli, dal Direttore della

Neonatologia, Alberto Berardi. Con loro una rappresentanza dei medici e del personale

infermieristico, guidato dalla coordinatrice della degenza Pediatrica Maria Cifuni e da quella

della Neonatologia Federica Cipolli. I Sanitari hanno ringraziato l’Arma per la costante

vicinanza alla Sanità Pubblica e ai cittadini, che in questa occasione si è manifestata con

questo dono, frutto di un contributo volontario tra i militari del Comando Provinciale

Carabinieri di Modena.

“E’ molto importante per i nostri bambini ricevere queste visite sotto le feste – ha ringraziato il prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno – Infantile – che sono giornate molto impegnative per loro che sono costretti a rimanere in ospedale, lontano dai momenti di festa che vivono i loro coetanei. Sentire che il mondo di fuori si ricorda di loro è davvero importante per il loro percorso terapeutico”.

Il Babbo Natale Carabiniere ha portato coperte per neonati, carillon, giochi da tavolo vari,

palloni, peluches, giochi sonori, lavagne interattive, pennarelli e matite colorate, tavolo da

hockey, automobiline Arma dei Carabinieri, shanghai, puzzle dell’Arma dei Carabinieri,

quaderni, biro, matite e astucci dell’Arma dei Carabinieri.