Nell’anno scolastico 2024 – 2025 si iscrivono alla classe 1° della scuola primaria le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Si possono iscrivere, sulla base della libera scelta che le famiglie effettueranno, anche i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 che saranno accolti compatibilmente con la disponibilità dei posti. Se le famiglie non chiederanno l’iscrizione alla primaria, questi bambini/e potranno continuare a frequentare la scuola d’infanzia e si iscriveranno alla scuola primaria nell’anno scolastico successivo.

Si iscrivono alla classe 1° della scuola secondaria di primo grado le bambine e i bambini nati entro il 31/12/2013 e comunque chi frequenta in questo anno scolastico la classe quinta della scuola primaria.

COME ACCEDERE

L’iscrizione alle scuole statali avviene SOLO in modalità on-line, accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e seguendo la procedura guidata. È possibile iscriversi solo a partire dalle ore 8.00 del 18 gennaio 2024 e fino alle 20.00 del 10 febbraio 2024. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento”, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

La segreteria dell’ Istituto Comprensivo di Campogalliano, offre servizio di supporto alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica. Al momento dell’iscrizione le famiglie possono individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto della sezione “scuola in chiaro” nel predetto sito. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono presentare domanda d’iscrizione ad una sola scuola.

Nel caso la famiglia decida l’iscrizione ad una scuola primaria privata o di altro Comune, deve darne comunicazione (anche per posta elettronica) alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano. Le iscrizioni alle scuole autonome (private) si presentano alle rispettive segreterie. Per informazioni su modalità, criteri e rette, contattare le scuole stesse.

COSTO

La frequenza alle primarie statali è gratuita. I libri di testo sono forniti gratuitamente dal Comune di residenza a tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria, indipendentemente dal reddito, attraverso la cedola libraria. E’ stato adottato da alcuni anni un sistema di gestione delle cedole librarie dematerializzato mediante la presentazione del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno da parte della famiglia presso le cartolerie/librerie registrate sull’apposita piattaforma.

SCADENZA

Domande on line dalle ore 8.00 del 18 gennaio 2024 e fino alle 20.00 del 10 febbraio 2024.

Per sapere se la propria richiesta di diversa assegnazione è stata accolta, chiedere alle segreterie.

NOTIZIE UTILI

L’iscrizione si effettua solo per la 1^ classe della scuola primaria, per le classi successive l’iscrizione avviene d’ufficio.

OPEN DAY ED ASSEMBLEE

Ogni istituto organizza Openday e/o assemblee per presentare il progetto formativo, gli spazi e gli aspetti organizzativi di ciascuna scuola. I calendari si possono trovare sui relativi siti istituzionali degli Istituti comprensivi.

A Campogalliano l’open day della scuola primaria G.Marconi è fissata per il 13 gennaio dalle 10 alle 12.

L’assemblea dei genitori delle future prime è in programma per il 15 gennaio alle 18,30 nell’aula Magna della scuola secondaria.

Campogalliano – www.iccampogalliano.edu.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

(calendario delle assemblee, tour virtuali o in presenza delle scuole…)

Contattare l’Istituto Comprensivi di riferimento:

● Istituto Comprensivo CAMPOGALLIANO – via Barchetta, 2

Tel: 059 526900 – Email: moic80400x@istruzione.it,