Dieci contravvenzioni per sosta in stalli riservati a invalidi, in pochissimi giorni: è il risultato di un monitoraggio mirato della Polizia Locale eseguito nell’arco di quattro giornate. Sono stati effettuati 250 controlli di spazi riservati ai possessori del contrassegno “H”, rilevando dieci infrazioni da parte di conducenti scorretti che, pur non avendone diritto, hanno occupato gli spazi destinati a portatori di disabilità.

Solo in Centro storico sono circa 75 gli stalli di questa specie, contrassegnati da strisce gialle e carrozzina stilizzata bianca su campo blu, e circa un centinaio nel resto del territorio comunale. La sanzione per aver violato questo articolo del Codice della Strada (158 lettera “g”) va da 42 a 173€ e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida.

Complessivamente, nel corso del 2023 sono state 126 le infrazioni di questo tipo sanzionate nel territorio comunale.

Commenta Mariella Lugli, assessora alla Sicurezza: «Continuano le campagne “mirate ” di controllo da parte della Polizia Locale sulle norme da osservare quando si è per strada, sia come iniziative del nostro comando dell’Unione, sia insieme a quelli di altri enti e unioni comunali – l’ultima in ordine di tempo la settimana scorsa, che ha visto coinvolti 14 Corpi di Polizia locale con 49 posti di controllo realizzati su strade urbane ed extraurbane. Nella campagna specifica gli obiettivi erano diversi: consentire una piena attuazione della norma e tutelare la persona diversamente abile da un uso improprio, che oltre ad essere un segno di inciviltà, lede diritti di questi nostri concittadini».