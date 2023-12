Nella serata di giovedì 21 dicembre il Partito Democratico di Formigine ha tenuto la propria assemblea aperta a tutti gli interessati, con all’ordine del giorno aggiornamenti rispetto alle alleanze e al programma per le prossime elezioni amministrative, assieme al resoconto delle consultazioni con le realtà territoriali, avvenute a partire dalla metà del mese di novembre: sono stati effettuati oltre 30 incontri di confronto e approfondimento con associazioni, imprese, stakeholders del territorio, da cui è emerso un giudizio largamente positivo sul lavoro dell’amministrazione uscente e la richiesta di una candidatura unitaria, condivisa, autorevole, giovane, nell’auspicio che la coalizione possa fare una sintesi responsabile.

Le consultazioni sono state portate avanti (come da indicazioni provinciali) dal Segretario del partito, coadiuvato da una parte della segreteria comunale assieme agli ex segretari ed ex sindaci nella veste di saggi.

L’esito di tale lavoro, già a buon punto, è stato riportato all’assemblea, assieme alle indicazioni ricevute rispetto alle figure ritenute adatte a ricoprire il ruolo di candidato sindaco/a per il centro sinistra.

I nomi emersi sono (in ordine rigorosamente alfabetico):

Andrea Corradini, giurista d’impresa, Capogruppo PD in Consiglio Comunale

Pietro Ghinelli, tecnico industriale, Consigliere comunale

Luca Malagoli, insegnante, Segretario PD Formigine e consigliere comunale

Elisa Parenti, avvocato, Presidente del Consiglio Comunale

Simona Sarracino, dipendente pubblico, Vicesindaco

Roberta Zanni, insegnante in pensione, Assessore ai Servizi sociali

Delle sei persone indicate dalle consultazioni, due di esse, Zanni e Malagoli, in sede di assemblea hanno manifestato la propria indisponibilità alla candidatura, pur ringraziando per la stima ricevuta.

Il percorso verso le elezioni amministrative proseguirà dopo le feste: i prossimi passaggi nella seconda metà di gennaio saranno prima all’interno del Partito Democratico e poi assieme al tavolo delle liste e forze politiche intenzionate ad aderire alla coalizione, per fare passi avanti nel percorso unitario di selezione di una candidatura condivisa e convincente, capace di raccogliere il consenso delle forze politiche e della cittadinanza. Inoltre è stato impostato il lavoro di costruzione del programma di coalizione, con un tavolo composto dai rappresentanti delle forze politiche che inizierà incontri periodici per elaborare le proposte per amministrare Formigine nel quinquennio 2024-2029 nel segno di continuità e innovazione.