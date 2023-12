Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso tutte le direzioni, Milano, Bologna e A21 Torino-Piacenza-Brescia e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano e A21: Piacenza sud; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna: Fidenza.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud.