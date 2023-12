Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio ha interessato materiale vario accatastato presso l’ex frantoio dell’Ancora, in zona Borgo Venezia, vicino alla linea ferroviaria Sassuolo – Reggio Emilia. Ignote per ora le cause che hanno innescato il rogo. Sul posto i Vigili del fuoco con quattro squadre da Sassuolo, Modena e Reggio Emilia, oltre ai carabinieri forestali, la Polizia locale e Arpae.

A causa dell’incendio all’ex Frantoio di Borgo Venezia, tutte le abitazioni della zona sono invitate, in via esclusivamente PRECAUZIONALE, a tenere le finestre chiuse sino alla giornata di domani compresa.