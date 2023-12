È un concerto immersivo quello proposto dal violinista elettrico Andrea Casta, che debutta al Teatro Celebrazioni di Bologna, martedì 26 dicembre 2023 alle ore 17.00, con The Space Violin – Visual Concert.

Conosciuto a livello internazionale e come “violinista Jedi” per il caratteristico archetto luminoso che evoca la spada laser dei protagonisti di Star Wars, Casta ha vinto per due volte il Dance Music Awards come Best Performer ed è ospite regolare di grandi eventi prestigiosi e sportivi quali l’opening del Gran Premio di Formula1 di Monza 2023, i Mondiali di Sci di Cortina 2021 e le numerose e iconiche esibizioni per la Serie A allo Stadio Olimpico di Roma.

Per la sua prima volta a Bologna il musicista presenta lo spettacolo che ha registrato già il tutto esaurito in diverse città italiane e in cui musica ed esperienza visiva si incontrano. Da alcuni classici rivisitati – come quelli dei Queen, di David Bowie, Ennio Morricone e Lucio Battisti – e sino a canzoni pop-dance, tra cui alcune delle sue produzioni originali, The Space Violin – Visual Concert è un viaggio, tra natura e futuro, fatto di immagini, effetti speciali e un mix di melodie crossover.

Non mancherà la parte più immaginifica dello show, con Casta che interpreta il Comandante AJ, il protagonista del suo concept album fantascientifico The Space Violin Project che, con canzoni ed episodi video, proietta lo spettatore nel 2235.

Sul palco assieme al musicista IVANIX, dj, producer e sound designer di fama internazionale e già insieme a lui in tour e al Circo Massimo per l’apertura dei due concerti romani di Vasco Rossi, e Paolo Zanetti, uno dei chitarristi più apprezzati nel panorama pop italiano.

