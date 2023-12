Da giovedì 28 dicembre fino al 9 gennaio viene sospesa la circolazione stradale in via Caduti senza croce a Baggiovara per permettere lavori di potenziamento della rete dell’acquedotto a cura di Hera.

Per consentire l’intervento, inoltre, da martedì 2 al 9 gennaio sarà istituito un senso unico alternato su via del Monastero, con diritto di precedenza ai veicoli con la propria semicarreggiata libera da lavori, e verrà chiusa via Gambigliani Zoccoli in ingresso e uscita da via del Monastero (i residenti entreranno e usciranno da stradello Fossa Burracchione). Su via Gambigliani Zoccoli, inoltre, sarà sospesa la circolazione nel tratto dal civico 134 al civico 97, eccetto residenti, da martedì 9 fino al 27 gennaio e verrà vietata la sosta.