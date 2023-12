Nella serata del 20 dicembre al Circolo Ricreativo di Novellara si è svolta l’annuale cena dei volontari della Festa del Pesce, organizzata dal Circolo PD locale, che per la prima volta dopo quattro anni si è ripetuta per due edizioni, a fine primavera ed in tardo autunno. Durante la serata sono stati ospiti alcuni membri dell’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla – ODV, tra cui il presidente che è intervenuto raccontando la loro realtà, ed il servizio di trasporto dei pazienti oncologici, che con costanza mettono in campo, il presidente ha anche sensibilizzato nel merito della loro esigenza di fondi per poter sostenere la loro azione di volontariato.

E proprio per questo, abbiamo pensato che fosse opportuno da parte nostra, dato il valore dell’associazione, di donare noi in prima persona cinquecento euro, sovvenzionando la loro attività con una parte degli utili della Festa. Infine l’Associazione Amici del Day Hospital per ringraziare il circolo PD di Novellara della donazione effettuata ha lasciato qualche copia del loro libro, in cui si racconta della loro realtà e si sensibilizza sul tema dell’oncologia.

Nel corso della serata sono intervenuti anche il segretario provinciale PD Massimo Gazza, i volontari Gian Luca Arcetti e Daniele Panciroli, che hanno comunicato i risultati della festa e ringraziato tutti i volontari per il grande sforzo messo in campo in questo anno pieno di avvenimenti. Poi il segretario locale Alex Begliardi, ha richiamato alla responsabilità collettiva tutti i presenti guardando alle prossime amministrative ribadendo la necessità da parte di tutti a portare il proprio contributo in questo importante percorso che è già cominciato da mesi. Il saluto finale della sindaca Elena Carletti che ha ringraziato i volontari, ed ha ricordato l’importanza politica dei prossimi mesi augurando infine buone feste a tutti.