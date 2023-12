Nell’ultimo periodo, grazie agli avvicendamenti della politica locale, ho avuto modo di riflettere sull’importanza di una seconda candidatura come espressione della lista civica che rappresento.

Ho ascoltato attentamente cittadini, liste civiche e amministratori locali; insieme a tutti coloro con cui ho condiviso il mio percorso politico nel consiglio comunale.

Questi incontri hanno confermato quanto sia necessario continuare a mettersi nuovamente a disposizione dei cittadini di Sassuolo, e di rimanere una voce attiva nella politica locale.

La mia candidatura è la continuazione logica di una scelta coerente col percorso, che insieme alla mia lista, abbiamo intrapreso a Sassuolo; d’altra parte nel 2019 fui il candidato civico unitario alle elezioni comunali.

La volontà di proseguire con vigore il lavoro iniziato, rappresenta il motore che mi spinge a continuare a impegnarmi per il bene della nostra città, poiché ho al mio fianco una squadra affiatata che condivide in pieno questo percorso, sostenuto anche da diverse altre liste che si sono esplicitamente dichiarate disponibili a candidarsi sotto il nostro simbolo nelle prossime elezioni comunali; il che dimostra l’importanza di un impegno politico coerente e determinato per il nostro territorio

Guardando ai prossimi mesi, la lista Macchioni è pronta a considerare ogni possibilità di dialogo e collaborazione con le altre forze politiche e civiche del centrodestra nella nostra città.

Il nostro obiettivo è lavorare insieme per il progresso e il miglioramento della qualità della vita a Sassuolo.

Tuttavia, riteniamo che sia necessario superare le logiche di spartizione e interessi personali nelle scelte dei candidati da parte delle coalizioni di partiti, poiché ciò contribuisce all’astensionismo e alla poca fiducia nella politica.

Sempre più spesso si parla del panorama politico del centrodestra a Sassuolo per essere caratterizzato da una certa confusione e mancanza di coerenza.

Gli interessi tattici e geopolitici degli ultimi avvenimenti, sembrano prevalere sulla visione a lungo termine e sulle prospettive del nostro territorio.

A breve sarà fisiologico mettere la fascia di capitano a qualcuno; a quel punto auspichiamo, con buona dose di ottimismo, che le prossime elezioni amministrative di Sassuolo siano un monito, per i partiti di centrodestra, alla consapevolezza che in un contesto politico sempre più frammentato e caratterizzato da un diffuso scetticismo nei confronti dell’attuale Sindaco e della politica locale, il ruolo della nostra lista civica, con un suo candidato, assume una rilevanza significativa e un raccordo inclusivo per allargare la coalizione delle forze politiche che faranno parte del centrodestra.

A chi mi chiede se sarò uno dei nomi per tutta la coalizione a ricoprire la carica di sindaco a Sassuolo, rispondo che nelle prossime settimane vedremo quali saranno le decisioni al tavolo del centrodestra, ma onestamente non vedo uno scenario senza di noi: è fondamentale riconoscere il nostro valore e potenziale all’interno dell’attuale maggioranza a Sassuolo.

Vogliamo offrire un’alternativa solida e coesa ai partiti locali, basata su progetti, impegno e una coerenza dimostrata nel tempo.

Una lista civica può essere lo strumento giusto per raggiungere questo obiettivo e per aprire il dialogo con tutti.

Sono maturo ed esperto abbastanza nel comprendere che per ottenere i risultati che i cittadini si aspettano da noi, l’autonomia in fatto di candidatura, è un elemento chiave per il successo di una proposta politica credibile.

Dobbiamo avere la libertà di esprimere le nostre idee e di prendere decisioni indipendenti, sempre nell’interesse del bene comune.

Solo così potremo essere veramente efficaci e rappresentare al meglio le aspettative della gente.

Abbiamo dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, capace di unire persone provenienti da diverse realtà, e di conquistare il consenso di un vasto pubblico al di là del perimetro partitico.

Da parte del centrodestra, è quindi giunto il momento di porre l’attenzione sul rispetto politico della nostra lista e coalizione che stiamo per formare, perché possiamo incidere e avere la forza per essere anche autonomi.

Per quanto ci riguarda continuiamo una campagna elettorale con maggiore convinzione e determinazione, consapevoli del ruolo che ha la nostra comunità e coscienti della necessità di doverla difendere con la buona politica.