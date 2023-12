Poco dopo le 23.30 di ieri, 26 dicembre, i carabinieri della stazione di Casalgrande, su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in via Turati a Veggia di Casalgrande, dove era stato segnalato un furto all’interno del distributore di benzina. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, previa effrazione della porta d’ingresso degli uffici, erano entrati nel distributore asportando, da un primo controllo ancora in corso di esatta verifica, danaro in monete per circa 700 euro. I danni sono in corso di esatto inventario. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.