Al mattino poco nuvoloso con temporaneo aumento della nuvolosità per nubi medio alte che comunque dovrebbero garantire un discreto soleggiamento. Possibile formazione di foschie dense e nebbie in pianura dopo il tramonto. Temperature minime in lieve diminuzione, comprese fra 5 gradi del settore occidentale e 9 del riminese. Massime senza variazioni significative, comprese tra 8 e13 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali sulle zone di pianura, deboli sud-occidentali sui rilievi con temporanei rinforzi su quelli romagnoli. Mare inizialmente mosso sul settore ferrarese, in attenuazione durante la giornata. Poco mosso altrove.

(Arpae)