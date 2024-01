Poco prima delle 3 di questa notte i carabinieri della stazione di Baiso, allertati dalla sala Operativa dei Vigili del Fuoco che stavano operando con una loro squadra, sono intervenuti in via Castello a San Cassiano di Baiso per un incendio divampato presso un terreno agricolo. L’incendio, che ha distrutto 4/5 rotoballe riposte sotto una tettoia, è stato domato dai vigili del fuoco. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, si potrebbero essere sviluppate a seguito dell’accensione di fuochi d’artificio in occasione dei festeggiamenti di inizio anno. Sulla vicenda proseguono gli accertamenti dei Carabinieri di Baiso.