La sera dell’ultimo dell’anno molte persone si sono recate presso il Centro Cittadino in attesa del Capodanno. Gli operatori della Polizia di Stato, congiuntamente a militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché operatori della Polizia Locale, hanno presidiato l’area per garantire a tutti i cittadini di godere la serata ed evitare gravi incidenti.

Durante quest’attività, una pattuglia della Polizia di Stato si è accorta di un principio di lite tra giovanissimi all’interno dell’area denominata Isolato San Rocco. L’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato ha scongiurato la lite, mettendo in fuga il nutrito gruppo di partecipanti. Durante il fuggi fuggi, all’interno della Galleria Cavour uno dei ragazzi in fuga ha rovesciato a terra con violenza un grosso vaso natalizio, nel tentativo di frapporre un ostacolo alla marcia dell’auto di servizio. Le pattuglie, dato il poco spazio e il rischio di travolgere i passanti, non hanno potuto raggiungere il gruppo che è riuscito a disperdersi sfruttando le stradine secondarie dell’Isolato.

Nelle ore successive, grazie alla visione delle telecamere presenti in centro, gli operatori delle Volanti sono riusciti a individuare il presunto autore del danneggiamento, un 17enne, residente a Reggio Emilia. Al termine dei necessari accertamenti, il giovane è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Gli operatori della Polizia di Stato sono a lavoro per individuare e identificare altri ragazzi presenti in Piazza della Vittoria e vie limitrofe che hanno dato luogo all’esplosione di petardi e altri artifizi pirotecnici.