È nata nel 1953, e non ha superato i 70 solo perché il Covid l’ha fermata per un paio d’anni. Ma con la sua 69esima edizione pronta ad arrivare è sicuramente una delle manifestazioni più longeve del motorismo italiano.

Si tratta della Motobefana di Correggio, organizzata da Onorio con il patrocinio del Comune, che anche quest’anno festeggerà la fine delle festività e l’inizio dell’anno nuovo con un fantastico mix di divertimento, enogastronomia tipica e motori nel centro storico.

A partire dalle 8:30 e fino alle 13 di sabato 6 gennaio, rombanti due ruote di ogni epoca prenderanno possesso di Corso Mazzini, trasformandolo in un meraviglioso museo a cielo aperto del top del motociclismo di tutti i tempi.

Personalizzazioni divertenti, ovviamente a tema Befana, per creare un’atmosfera di grandissima festa, ma anche vere e proprie esibizioni di moto d’epoca, con i modelli più iconici che hanno segnato le diverse epoche della storia. Ma non solo moto: ci penseranno anche diversi Vespa Club a tenere alto l’onore di una due ruote diversa che è comunque diventata un’icona vivente del made in Italy.

Il tutto all’interno di una cornice di festa, con musica, street food, bar e negozi aperti, bevande calde, stand enogastronomici, artigianato, gli spazi dedicati alle diverse associazioni locali.