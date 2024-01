Venerdì 5 gennaio, dalle ore 20.45, la suggestiva Chiesa Parrocchiale di Panzano di Campogalliano diventerà protagonista di un concerto meditativo per voce ed arpa.

Il mezzosoprano Daniela Pini e l’arpista Davide Burani daranno vita ad un prezioso momento musicale intitolato “En prière”: un ricco programma che, partendo dalla musica cameristica francese, condurrà il pubblico verso famose arie tratte dal repertorio operistico, terminando con un tradizionale canto natalizio dedicato alle festività appena trascorse.

La prima parte del concerto si aprirà con la più celebre ninna nanna “Wiegenlied” di Brahms, per poi proseguire con alcune tra le più coinvolgenti composizioni del repertorio francese dell’800, fra cui “Après un rêve” di Fauré e “Si mes vers avaient des ailes” di Hahn.

Nella seconda parte del programma Daniela Pini eseguirà, tra le altre, la toccante “Mon coeur s’ouvre a ta voix” dall’opera “Sansone e Dalila” di Saint-Saëns ed il maestro Burani suonerà una versione per arpa sola dell’ Intermezzo dall’opera “Cavalleria Rusticana” di Mascagni.

A chiudere la serata, il celebre e suggestivo “Cantique de Noël” di Adam.

Si ricorda che il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

I PROTAGONISTI DEL CONCERTO DI VENERDÌ PROSSIMO:

Daniela Pini La sua duttilità vocale le permette di spaziare tra diversi stili che vanno dalla musica barocca alla musica contemporanea ed ha in repertorio oltre 60 titoli, tra cui La Cenerentola di Rossini, Le nozze di Figaro di Mozart, L’Orlando furioso di Vivaldi, I Capuleti e Montecchi di Bellini, L’Italiana in Algeri di Rossini e molti altri. Il suo repertorio sacro comprende, tra i più famosi, lo Stabat Mater e il Salve Regina di G. B. Pergolesi, la Petite Messe Solennelle e lo Stabat Mater di G. Rossini, il Requiem di W. A. Mozart e la Missa solemnis in re maggiore di L. Beethoven, il Messiah di G. F. Handel, lo Stabat Mater e il Gloria di A. Vivaldi, Stabat Mater di A. Dvorak. Ha lavorato con grandi direttori quali R. Muti, R. Abbado, Y. Temirkanov, D. Oren, E. Pidò, D. Renzetti, R. Frizza, P. Arrivabeni, K. Martin, J.C. Casadeus, C. Scimone, A. Battistoni, N. Luisotti, J.C. Spinosi, A. Marcon e con importanti registi, come G. Vick, G. Lavia, D. Fo, L. Wertmuller, E. Scola, P.L. Pizzi, M. Gasparon, D. McVicar, L. Ronconi, H. De Ana, I. Brook, D. Michieletto, J.Font. Recentemente ha calcato i palcoscenici del Teatro Costanzi di Roma, del Bayerische Staatsoper di Monaco e ha rappresentato l’Italia nel concerto di apertura del 18° Festival delle arti presso il National Centre For the Performing Arts di Pechino. Si è esibita, riscuotendo grande successo, al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo diretta dal M° Riccardo Muti. È ospite fissa di numerosi Festival Internazionali.

Davide Burani Diplomato in pianoforte e in arpa, si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Si è esibito in qualità di solista in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero: Teatro Regio di Parma, Teatro Comunale di Ferrara, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, Sala Puccini del Conservatorio “Verdi” di Milano, KKL di Lucerna, Cadogan Hall di Londra, Teatro dell’Opera di Praga, Tokyo Opera City, Symphony Hall di Osaka ed altri. Ha collaborato in qualità di prima arpa con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana di Lugano, con I Virtuosi Italiani, con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, con l’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì. Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radio Uno della Radio Svizzera Italiana di Lugano e presso gli studi di Radio Tre nel corso delle trasmissioni Radio Tre Suite e Piazza Verdi. Ha tenuto Masterclass di Arpa presso i Conservatori di Cagliari, Pescara, Cosenza, Pesaro e per conto di diverse istituzioni musicali a Palermo, Reggio Calabria, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma. È regolarmente invitato nelle giurie di concorsi internazionali. Dal 2014 collabora con il Maestro Leo Nucci accompagnandolo nelle sue tournées internazionali assieme al gruppo cameristico Italian Opera Chamber Ensemble. Dal 2009 è docente di arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.