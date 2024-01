Un bando per promuovere gli eventi e la cultura sul territorio: è stato pubblicato nei giorni scorsi il nuovo Bando Eventi del Comune di Maranello, rivolto ad associazioni, enti del terzo settore e piccole imprese, con l’obiettivo di raccogliere e selezionare proposte di eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, conferenze, presentazioni di libri e incontri da realizzare nel 2024. Il termine per presentare le domande è il 19 gennaio (ore 12.30).

“Il bando”, spiega Mariaelena Mililli, assessora alla cultura, “rappresenta un’opportunità per le associazioni e per la cittadinanza intera di proporre iniziative e arricchire l’offerta culturale della città. Esistono diverse sensibilità e conoscenze che attraverso questo strumento possono trovare realizzazione e prendere vita offrendo ulteriori momenti di socializzazione”.

Le proposte selezionate potranno ricevere contributi economici o benefici come l’uso gratuito o agevolato di spazi, immobili e attrezzature dell’amministrazione comunale. Possono partecipare enti del terzo settore con sede legale o operativa a Maranello, associazioni non riconosciute, fondazioni, organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, micro e piccole imprese incluse le società cooperative.

Due le tipologie di eventi previste: il primo gruppo comprende mostre, conferenze, presentazione di libri e incontri, il secondo manifestazioni e spettacoli. Secondo quanto specificato dal bando, gli eventi proposti dovranno essere a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di Maranello, della capacità attrattiva, dello sviluppo e della sostenibilità del suo territorio e dell’ambiente, essere gratuiti e fruibili dall’intera comunità, da realizzare nel territorio comunale tra il 1 marzo e il 31 dicembre di quest’anno.

La richiesta andrà compilata sull’apposito modulo, disponibile insieme a tutta la documentazione sul sito Internet del Comune. Le domande si raccolgono via e-mail o presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Libertà 33, aperto al pubblico con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.