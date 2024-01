Cordoglio in città per la scomparsa di Ferdinando Dragonetti, spentosi ieri all’età di 47 anni. Ben conosciuto in città per la sua attività di fotografo, con studio in via San Francesco, Dragonetti lascia la moglie Rachele, la figlia Francesca e i genitori Antonietta e Francesco.

Domani, venerdì 5 gennaio, in Duomo alle 15:15, le esequie. Tumulazione nel cimitero Nuovo Urbano. Oggi, 4 gennaio, alle ore 18:00, sarà recitato il Santo Rosario presso le camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo. Le visite sono possibili dalle ore 7:00 alle ore 21:00.

‘Una terribile notizia; mi unisco al dolore dei suoi cari. Un abbraccio forte a tutta la famiglia. Fai buon viaggio Ferdi’, ha scritto l’assessore al commercio Massimo Malagoli, tra i tanti che hanno affidato ai social il proprio ricordo.