Ieri pomeriggio una Volante è intervenuta in via Toschi in seguito a segnalazione di un’aggressione ai danni di un gruppo di 13enni. Sul posto i giovanissimi raccontavano agli operatori delle Volanti che poco prima, mentre si trovavano all’interno del Mercato coperto di via Emilia San Pietro, erano stati avvicinati e infastiditi da un altro gruppo di ragazzi loro coetanei. In particolare, due di questi si erano avvicinati e avevano insistentemente chiesto ai tre di consegnare loro del denaro.

I tre 13enni decidevano di allontanarsi dal Mercato Coperto percorrendo via Emilia San Pietro verso Piazza del Monte, ma venivano seguiti dallo stesso gruppo che poco prima li aveva avvicinati. Cercavano quindi di distanziarli percorrendo Piazza Prampolini e poi Vicolo Broletto fino a Piazza San Prospero. Tuttavia, il gruppo riusciva a raggiungerli in una stradina laterale di Piazza San Prospero e qui aggrediva le giovani vittime con schiaffi e spinte, riuscendo a prendere da una di loro una piccola somma di denaro e poi si allontanavano.

Gli operatori delle Volanti raccoglievano le dichiarazioni dei 13enni vittime dell’aggressione e, sulla base delle descrizioni da loro fornite riuscivano subito dopo a individuare i due 14enni presunti autori, accompagnati presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti. Pertanto, al termine dei necessari adempimenti i presunti autori venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rapina in concorso.