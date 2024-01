Lo scorso 3 gennaio, nella tarda mattinata, la Volante del Commissariato di P.S. di Carpi si è portata in via Prampolini, in quanto un cittadino carpigiano riferiva di aver scoperto un uomo introdottosi all’interno del garage della propria abitazione.

Sul posto la Volante identificava l’uomo – un cittadino georgiano di anni 39 – che, dalla ricostruzione della dinamica dell’episodio aveva tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento e, scoperto dal proprietario, per assicurarsi l’impunità lo aveva minacciato nel tentativo di farlo desistere dall’allertare le Forze dell’Ordine. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere per rapina impropria.

Oggi l’arresto è stato convalidato e al cittadino georgiano è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.