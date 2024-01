L’eccezionale connubio tra collaborazione dei cittadini e gli approfondimenti investigativi dei carabinieri, in questo caso di quelli in forza alla stazione di San Polo d’Enza, sono gli elementi alla base dell’attività che ha portato l’altro pomeriggio i carabinieri a individuare un presunto pusher e sequestrare 14 dosi di eroina già confezionate per un peso complessivo di 7 grammi.

La segnalazione ai carabinieri di movimenti sospetti registrati da una cittadina nei pressi del parcheggio del centro commerciale Il Conchello a Canossa ha infatti portato i militari a individuare l’auto con a bordo il 19enne che sottoposto ai controlli è stata trovato in possesso di 14 dosi già confezionate e quindi ritenute pronte allo spaccio che occultava nella tasca della giacca. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 19enne residente a Canossa. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

E’ accaduto l’altro pomeriggio quando a seguito della segnalazione di una cittadina, che aveva assistito a un movimento sospetto ricondotto a una presunta attività di spaccio tra un’autovettura Fiat Punto e un giovane in nel parcheggio del centro commerciale Il Conchello di Canossa, i carabinieri del paese si ponevano alle ricerche del veicolo che veniva rintracciato e fermato poco lontano. Oltre al conducente, poi risultato estraneo a ogni tipo di presunta illecita attività, veniva identificato quale passeggero un 19enne che appariva immotivatamente nervoso tanto da indurre i militari ad approfondire i controlli che portavano i militari a rinvenire nella tasca della giacca indossata dal 19enne 14 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo di 7 grammi.

Sulla base di quanto accertato dai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, il 19enne veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato in ordine al riferimento normativo violato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.