Tommaso Migliorini, atleta dello Sporting Club Sassuolo e seguito dal Maestro Andrea Prampolini, raggiunge la finale del tradizionale torneo di tennis natalizio denominato “Lemon Bowl” presso il circolo Salaria Sport Village di Roma. Originariamente il torneo era giovanile nazionale e accoglieva partecipanti internazionali per le categorie d’età under 10, 12 e 14. Ora, celebrando la sua 40ª edizione, il torneo si è evoluto nel corso degli anni. È diventato un evento cruciale per giovani tennisti ed è riconosciuto come uno dei tornei con il più alto numero di partecipanti a livello globale. Basti pensare che nell’Albo D’Oro del Lemon Bowl vi sono atleti del calibro di Lorenzo Musetti, Gian Marco Moroni, Luca Nardi, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri, tutti nei primi 150 ATP.

Tommaso, partito dal tabellone principale della categoria under 10 maschile, ha dovuto affrontare sfide durissime: al primo turno ha avuto la meglio sul veneto Adalberto Bertozza e al secondo sul giocatore gallese Davies Fletcher, sconfitti entrambi al tie break del terzo set. Ai quarti di finale così come in semi, ha affrontato altri due atleti emiliano – romagnoli, Gianmaria Dellarosa e Davide Bonazza, fino al gran finale dell’Epifania contro il favorito del tabellone Alessandro Romani. Purtroppo Tommaso si è dovuto arrendere per 6/2 6/2, nonostante una bella partita giocata alla pari, ma felice di aver raggiunto l’inaspettata finale di questo importante torneo. Tutto lo staff dei Maestri di tennis dello Sporting Club Sassuolo è fiero del loro piccolo atleta e si complimenta per l’ottima settimana.