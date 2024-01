8.289 persone controllate, 2 arrestate, 36 denunciate oltre a 14 sanzioni amministrative elevate sono il risultato conseguito dalla Polizia Ferroviaria nelle festività appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno.

I due arresti sono scattati nei confronti di due latitanti, uno dei quali ricercato da mesi poiché responsabile di diversi furti ai danni di viaggiatori a bordo dei treni notturni.

Nel complesso sono stati 875 i servizi di pattuglie nelle stazioni e lungo le principali linee ferroviarie e 27 quelli a bordo di 54 treni. 35 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri, 34 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.