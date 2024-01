Sabato 6 gennaio, nel tardo pomeriggio, nel transitare lungo la cittadina via dell’Indipendenza un equipaggio dell’U.P.G.SP. notava lungo l’intersezione in piazza XX Settembre due soggetti in lite tra loro. Gli stessi alla vista degli operatori si davano alla fuga: gli agenti prontamente riuscivano a fermare uno dei soggetti, mentre l’altro faceva perdere le sue tracce.

Il giovane fermato veniva identificato e risultava essere privo di documenti, inoltre, non riusciva a giustificare la sua presenza nei pressi della piazza. L’uomo si mostrava particolarmente agitato e non collaborativo, pertanto veniva sottoposto a perquisizione personale, che dava esito positivo: lo stesso portava indosso circa 11 gr. di hashish e una somma di contanti pari a 20 €, presumibile provento di spaccio.

A seguito di ulteriori controlli effettuati presso i nostri uffici, lo stesso risultava avere a carico numerosi precedenti di polizia e risultava gravato da rintraccio per notifica di ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione emesso dall’Autorità giudiziaria di Milano.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90. In quanto irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo per procedere all’espulsione dal territorio nazionale.