Nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio, e fino a tarda sera, sono stati svolti controlli straordinari del territorio, nell’ambito dell’operazione ‘Alto Impatto’, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, diretta dal Dirigente dell’UPGSP, ha visto il concorso della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale con un’unità cinofila antidroga al seguito, oltre a personale del Posto di Polizia Ferroviaria per l’area di competenza.

Il dispositivo ha pattugliato dapprima tutta la zona Gramsci, con particolare attenzione al complesso R-Nord e al Parco XXII Aprile; proprio all’interno di quest’ultimo, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 59 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Il servizio si è poi spostato in zona Tempio – Stazione Ferroviaria, dove sono stati effettuati pattugliamenti anche appiedati in Corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe, fino a Piazzale Dante. In viale Crispi sono stati fermati per un controllo di polizia cinque cittadini pakistani tra i 22 e i 24 anni, tutti denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale. Il 22enne, in più, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emessa dall’A.G. di Bologna, per il reato di violenza sessuale e lesioni nei confronti di un minorenne.

Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso due esercizi commerciali in zona Tempio. Nel complesso sono state identificate 111 persone, di cui 56 straniere.