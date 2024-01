La Cgil di Modena insieme al sindacato pensionati Spi Cgil esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Daniele Sgarbi, 70 anni, segretario della lega Spi Cgil di Soliera.

Dopo l’attività di insegnante, Daniele si era iscritto allo Spi Cgil nel 2004. E’ stato volontario per 10 anni presso la Camera del Lavoro di Carpi nell’ufficio tutela individuale, e successivamente è stato eletto alla guida della lega Spi di Soliera. In Cgil lo ricordiamo come persona sempre disponibile, cordiale, gioiosa e di grande umanità. Aveva la passione per la musica, suonava la chitarra e spesso scriveva e cantava per amici e sindacalisti le sue piccole composizioni. Cgil e Spi esprimono sentite condoglianze alla famiglia.

Anche il sindaco del Comune di Soliera Roberto Solomita esprime profondo cordoglio:

“A Soliera Daniele Sgarbi era molto conosciuto e molto apprezzato, per la sua lunga esperienza di sindacalista e anche per un suo peculiare tratto di grande disponibilità e sensibilità. Pur risiedendo a San Martino Secchia, Daniele frequentava assiduamente il nostro paese, non facendo mancare la sua qualificata presenza alle svariate iniziative della città. A novembre aveva partecipato al taglio del nastro dell’avvio dei lavori per il Condominio Solidale e la Casa della Comunità. Il suo percorso come rappresentante sindacale lo aveva visto attivo prima alla Camera del Lavoro di Carpi, quindi allo Spi-Cgil di Soliera. Ma, ripeto, il suo impegno sociale andava oltre la sfera professionale. A titolo di esempio, ricordo che nel 2015 Daniele fu tra i promotori del primo gruppo di Controllo del Vicinato nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. Perdiamo una persona capace e di grande umanità che sapeva costruire un rapporto schietto e diretto con le persone. Alla famiglia vanno le mie più sincere condoglianze, a nome dell’intera comunità solierese”.

La camera ardente sarà allestita da domani, mercoledì 10 gennaio, dalle ore 15 presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi. Il funerale, per l’ultimo saluto, si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 15:00 presso la Camera Mortuaria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.