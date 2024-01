È stato portato d’urgenza al pronto soccorso in gravi condizioni il cittadino straniero di 22 anni che ieri sera intorno alle 20 è stato trovato da un passante in via Eritrea, zona stazione, in un lago di sangue perché raggiunto da una o più coltellate al torace.

Sul posto, oltre al personale sanitario, gli uomini delle Volanti della questura che stanno indagando. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili dell’accoltellamento: non è chiaro se si è trattato di una lite o di una rissa.