La disfida di Norcini, prodotti tipici, mercato straordinario dell’hobbistica e dell’artigianato a cura di Com.Re, percorso didattico con i pony di Marola, gnocco fritto e vin brulè con Alpini ed Ema: c’è tutto questo nella 13esima, e come sempre attesissima, edizione della Sagra di Sant’Antonio, organizzata dalla ProLoco per la giornata di domenica 14 gennaio, dalle 9 alle 19 in centro a Casalgrande.

Si parte alle 8.30 con il mercato Straordinario Com.Re e il giro con i pony della scuderia Pippi. Alle ore 9 inizio della disfida dei norcini, che si affrontano per realizzare i migliori ciccioli. Alle ore 9.30 Camminata di Sant’Antonio, fra Storia e Natura, mentre in piazza Costituzione comincia la cottura del mosto per l’aceto balsamico. Alle ore 10, sempre in piazza Costituzione, cottura della forma di Parmigiano Reggiano.

Alle ore 14, benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. Alle ore 15.30, sfilata per le vie del centro degli sbandieratori della ‘Maestà della battaglia’ di Quattro Castella, con spettacolo finale in piazza Costituzione e saluti del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi e dell’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi.

Alle ore 16.15, in piazza Costituzione, consegna delle forme di ciccioli alla giuria. Alle ore 17.30 in sala Gino Strada, premiazione dei vincitori della disfida e fotogiro. Dalle 15 alle 16 al Centro Giovani, degustazioni di Parmigiano Reggiano e miele, a cura degli esperti dell’Apr (Assaggiatori Parmigiano Reggiano) e in collaborazione con la Confraternita dell’Aceto Balsamico. Per la degustazione occorre prenotarsi (max 20 partecipanti), per informazioni: info@prolococasalgrande.it – 3886311420.

In piazza Costituzione sarà presente uno stand della Compagnia della Spergola; in Sala Gino Strada, mostra fotografica “Emilia del gusto”, a cura del circolo fotografico ‘Il Torrione’. In piazza Costituzione, in collaborazione con il Consorzio Agrario di Casalgrande, Esposizione dei Trattori.

“E’ un’edizione importante per la Pro Loco di Casalgrande – spiega il presidente Massimo Villano – perché questa edizione della Sagra di Sant’Antonio vede il supporto, tra gli sponsor, del consorzio del Parmigiano Reggiano, insieme ad altri marchi delle eccellenze del territorio come Compaggnia della Spergola e Confraternita dell’Aceto Balsamico. Inoltre, questa edizione verrà valutata per essere eventualmente inserita nel circuito delle Sagre di Qualità: un’opportunità importante per una promozione dell’evento e del territorio sui circuiti nazionali ed europei”.