I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 27enne italiano per furto aggravato. È successo alle 02:00 circa della scorsa notte, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati che nei pressi dell’Istituto Comprensivo 5, “Scuola d’infanzia David Sassoli” era stato visto un soggetto aggirarsi con fare sospetto.

Raggiunto poco dopo dai Carabinieri e identificato nel 27enne italiano, il giovane è stato trovato in possesso di un piede di porco che aveva gettato nei pressi dei bidoni dell’immondizia e due notebook marca HP contenuti nello zaino che portava in spalla. Accendendo i pc portatili, i Carabinieri si sono accorti che contenevano del materiale didattico, i video e le foto dei bambini che frequentano la scuola, una prova che il presunto autore si era impossessato dei computer, entrando nell’istituto mediante effrazione di una delle porte d’accesso. Il piede di porco è stato sequestrato, mentre i due notebook sono stati restituiti dai Carabinieri al personale scolastico.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne arrestato dai Carabinieri, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di essere tradotto in Tribunale per il Giudizio direttissimo.