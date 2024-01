Fine settimana ricco di concerti gratuiti al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna (via Toscana 19). Succede solo a Bologna propone ben quattro appuntamenti dedicati a jazz, musica classica e pop.

Venerdì 12 gennaio alle 20.30 è in programma una serata tra jazz e pop raffinato, un incontro tra passato e presente, in cui echi un po’ retrò si mescolano a sonorità attualissime. Per l’occasione si esibisce il trio bolognese Bakivo, formato dalla cantante Sara d’Angelo, il chitarrista Luca Cremonini e il contrabbassista Pedro Judkowski. Il gruppo presenterà così l’album “Appunti di viaggio” con i suoi brani che trasmettono bellezza e leggerezza, descrivono sentimenti, sogni, visioni, attimi di vita. Il concerto vedrà anche la partecipazione di Piero Roda alla batteria.

Due gli appuntamenti di sabato 13 gennaio. Alle 16 il pianista Matteo Spirito propone un recital dedicato a due compositori tra i più celebri della loro epoca: Fryderyck Chopin e Sergei Prokofiev. Verranno eseguite due loro opere, rispettivamente i Dodici Studi per Pianoforte Op. 10 e la Sonata n. 8 Op. 84. Alle 20.30 il Duo jazz composto da Francesco Milone al sassofono baritono e Onofrio Paciulli al pianoforte porterà il pubblico lungo un viaggio musicale che abbraccia e spazia dal jazz, al soul fino a brani pop della cultura musicale italiana in chiave jazz.

Infine, domenica 14 gennaio alle 16.30 il duo composto da Fabrizio Stella al clarinetto e Camilla Curti al pianoforte proporrà le melodie del XIX secolo di Robert Schumann, Carl Maria von Weber e Luigi Bassi. In programma Fantasiestücke per clarinetto e pianoforte, Grand Duo Concertante e Fantasia da concerto su temi del Rigoletto.

Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito e donazione facoltativa a favore del restauro del Teatro Mazzacorati 1763; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it.