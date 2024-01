Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, mentre transitava in viale Piave in un consueto servizio di controllo del territorio, ha notato la presenza di due soggetti stranieri che stazionavano sotto i portici del “grattacielo”.

Insospettiti dalla presenza dei due, gli agenti decidevano di fermarsi e monitorare i loro spostamenti. Dopo qualche minuto i due venivano raggiunti da un terzo uomo in sella ad una bicicletta che si fermava sotto i portici ed estraeva una busta di platica. Gli operatori decidevano quindi di intervenire e, alla vista degli stessi in avvicinamento, il soggetto tentava senza successo di nascondere la busta di plastica all’interno dei boxer.

L’uomo, un 24enne di origine gambiana con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, si è mostrato da subito innervosito e, durante le attività di identificazione, ha tentato di estrarre dalla cinta un oggetto, poi appurato trattarsi di un coltello. Grazie alla prontezza degli operatori intervenuti, però, l’uomo è stato immediatamente neutralizzato.

A quel punto gli agenti hanno optato per una perquisizione personale approfondita che ha permesso di rinvenire, ben occultata addosso al soggetto, della sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 92 grammi, oltre che un secondo coltello.

Al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 24enne è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo che avrà luogo nella giornata di domani.

L’uomo, inoltre, è stato deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, mentre i due coltelli e tutta la sostanza stupefacente rinvenuta sono stati posti sotto sequestro.