Dopo che in tarda mattinata una telefonata anonima aveva segnalato la presenza di un ordigno all’interno della stazione di Carpi, per precauzione le forze dell’ordine hanno fatto evacuare lo stabile. Sul posto la Polizia di Stato, la Polizia locale ed il 118 assieme ai Vigili del fuoco. Inibito l’accesso alle vie limitrofe. La situazione è rientrata attorno alle 15, dopo il via libera degli artificieri giunti a Bologna.