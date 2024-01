Nella serata di ieri, fino a tarda notte, la Polizia di Stato di Carpi ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in città finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

Il dispositivo, composto da personale del Commissariato di P.S. di Carpi e della Polizia Locale “Terre d’Argine” con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha effettuato controlli, anche appiedati, con ripetuti passaggi in centro storico, in particolare piazza Martiri, corso Alberto Pio, piazzetta Garibaldi, piazzale Marconi e vie limitrofe.

Effettuati pattugliamenti anche in tutta l’area che insiste sulla stazione ferroviaria e in tre parchi cittadini – Parco della Resistenza, Parco via Giotto, e Parco delle Rimembranze – al fine di verificare il rispetto dei regolamenti comunali.

Verifiche amministrative, estese agli avventori, presso tre esercizi pubblici ubicati nel centro cittadino.

L’attività è proseguita con sei posti di controllo lungo via Roosevelt, strada statale per Correggio, via Marx, strada statale per S. Croce., via Cattani e via Nuova Ponente, per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.

Complessivamente sono state identificate 127 persone e controllati 56 veicoli.