Giovedì 18 gennaio alle ore 20,30 presso la Sala G. Strada si terrà la presentazione del libro “Il nazista e la bambina”.

Protagonista dell’iniziativa è Liliana Manfredi, sopravvissuta all’eccidio della Bettola, autrice e protagonista del volume. La sua memoria, fissata nel libro, verrà letta ad voce e rievocata da Roberta Chesi e Claudia Montermini, con l’accompagnamento musicale di Andrea Gambarelli.

Liliana Manfredi è stata al centro di uno degli episodi più drammatici della Guerra di Liberazione. 24 Giugno 1944: Rappresaglia nazista alla Bettola. Uccisioni, incendio, distruzione. Una bambina, Liliana di undici anni, si salva, è ferita, priva di sensi, sofferente. I tedeschi passano per uccidere i feriti. Un nazista trova Liliana, ma invece di finirla la porta discretamente in un punto in cui qualcuno potrà salvarla.

L’incontro con Liliana Manfredi è quindi un’occasione forse unica per ascoltare una voce che viene da lontano, ma è sempre presente.

Ingresso libero e gratuito con prenotazione.

per info: biblioteca@comune.casalgrande.re.it

3397755415 – 0522849397