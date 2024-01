Reti di Famiglie Accoglienti è un’associazione che vede nuclei familiari coinvolti sul fronte dell’accoglienza (affido, supporto, sostegno a minori e famiglie), con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà sociale. Vengono così proposti strumenti, occasioni, luoghi di vicinanza e di sostegno reciproco tra famiglie, per rendere più fattibili e proficue le diverse scelte di accoglienza familiare ed, in particolare, favorire una maggiore diffusione dell’accoglienza familiare.

Il 10 novembre 2023 nasce l’Associazione Reti di Famiglie Accoglienti APS. Da piccoli gruppi volenterosi di donne e uomini accomunati dall’idea di aiutare chi è in difficoltà, partendo dalle piccole cose, in quel mondo di mezzo dove le istituzioni non entrano e la famiglia da sola non ce la fa. Il progetto dell’associazione Venite alla Festa “Reti di Famiglie Accoglienti” nasce nel 2019 nei quattro comuni delle Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera), per poi estendersi al Distretto Ceramico (Sassuolo, Fiorano, Formigine, Corlo) e, infine, costituendosi come Associazione di Promozione Sociale allargandosi a tutta la Provincia di Modena.

La famiglia, nelle sue molteplici forme, è anello di connessione e di mediazione fra l’individuo e la società, ma anche un luogo della relazione e del conflitto, della responsabilità e dei vincoli tra sicurezze e fragilità. Così l’associazione diventa esempio virtuoso di volontariato e di collaborazione sociale tra cittadini e istituzioni che rivolge il proprio sguardo ai minori, tramite i suoi volontari, mettendo a disposizione delle famiglie quei servizi che sono piccoli quando rientrano nella gestione famigliare quotidiana ma diventano enormi quando manca la rete famigliare od amicale.

Reti di Famiglie Accoglienti Aps è “Una mano amica da stringere – spiega Fania Ferrari referente Famiglie di supporto dei quattro Gruppi nell’Unione delle Terre d’Argine – quando perdi l’equilibrio e senti che stai per cadere; un numero da chiamare quando da solo non ce la fai e accorre un’intera squadra pronta a soccorrerti; un sorriso ed un abbraccio che ti accolgono e ti incoraggiano ad andare avanti, nonostante tutto. Questa è Reti di Famiglie Accoglienti, gente qualunque che fa la differenza”.

L’esperienza di accoglienza non può e non deve essere sostenuta nella solitudine della singola famiglia. “Reti di famiglie accoglienti” mette a disposizione un percorso, chi volesse approfondire contatti: info@retidifamiglie.it